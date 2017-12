Manchester United premia jogador do mês com troféu de 15 libras (R$ 63)

O lateral-direito Antonio Valencia está arrasando no Manchester United, mas a diretoria do clube está, digamos, contenciosa. Após uma votação online para eleger o melhor craque do clube, Valencia recebeu 39% dos votos dos torcedores e bateu Michael Carrick (32%) e Zlatan Ibrahimovic (29%). O prêmio, no entanto, foi um troféu de meras 15 libras (R$ 63).

O mesmo troféu é vendido no site Trophy Centre e não é nem o modelo mais caro - aliás, é o segundo modelo mais barato. Há ainda duas versões maiores e mais caras, por 17,99 libras (R$ 76) e 19,99 (R$ 85).

As informações são do Daily Mail.