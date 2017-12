Pela primeira vez em 11 anos, o Real Madrid não está em primeiro lugar no ranking de clubes mais ricos do futebol mundial. De acordo com o estudo da consultoria Deloitte, "Football Money League 2017", o Manchester United faturou 689 milhões de euros (R$ 2,349 bilhões) na temporada 2015/16, superando o Barcelona (com 620,2 milhões de euros, isto é R$ 2,114 bilhões) e o time de Cristiano Ronaldo (com 620,1 milhões de euros, equivalente a R$ 2,114 bilhões).

A renda do clube inglês cresceu 32,62% em relação ao período anterior, quando faturou 519,5 milhões de euros (R$ 1,771 bilhão). Atualmente, ele está na sexta posição do Campeonato Inglês, com 40 pontos, 12 a menos que o líder Chelsea.

VEJA OS DEZ PRIMEIROS DO RANKING ABAIXO

1º - Manchester United, 689 milhões de euros (R$ 2,349 bilhões)

2º - Barcelona, 620,2 milhões de euros (R$ 2,114 bilhões)

3º - Real Madrid, 620,1 milhões de euros (R$ 2,114 bilhões)

4º - Bayern de Munique, 592 milhões de euros (R$ 2,018 bilhões)

5º - Manchester City, 524,9 milhões de euros (R$ 1,789 bilhão)

6º - Paris Saint-Germain, 520,9 milhões de euros (R$ 1,775 bilhão)

7º - Arsenal, 468,5 milhões de euros (R$ 1,597 bilhão)

8º - Chelsea, 447,4 milhões de euros (R$ 1 525 bilhão)

9º - Liverpool, 403,8 milhões de euros (R$ 1,376 bilhão)

10º - Juventus, 341,1 milhões de euros (R$ 1,162 bilhão)