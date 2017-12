Manchester United terá camisa desenhada por torcedores; entenda

O Manchester United decidiu inovar para a próxima temporada. Pela primeira vez em sua história, o clube usará uma camisa idealizada por torcedores, que participaram de projeto a convite da Adidas, fornecedora de material esportivo dos ingleses.

O modelo, que será o terceiro uniforme, é cinza, com evidência para as imagens de George Best, Denis Law e Sir Bobby Charlton, trio que forma uma estátua em frente ao Old Trafford, estádio do United.

O uniforme, que já foi vazado pelo site Footy Headlines, será lançado para o próximo dia 21 de julho. O site, aliás, também divulgou o uniforme principal da equipe, com o francês Paul Pogba como modelo.