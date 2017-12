'Mão boba': Jordi Alba aperta bumbum de Neymar em treino do Barça

O lateral-esquerdo do Barcelona Jordi Alba protagonizou um episódio de 'mão boba' antes de um treino do Barcelona com o brasileiro Neymar.

Enquanto os jogadores estavam em roda, aparentemente ouvindo alguma orientação, Jordi deu um apertão, com a mão esquerda no bumbum do brasileiro, que não esboçou reação e agiu como se nada tivesse acontecido.

A 'mão boba' foi capturada em vídeo e, claro, caiu nas redes sociais.

O Barcelona está atualmente concentrado para sua pré-temporada em seu CT, na Catalunha. Nos próximos dias, o time faz amistosos contra Juventus, Manchester United e Real Madrid.

Assista ao vídeo: