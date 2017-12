Máquina de gols: equipe sub-19 do São Paulo vence partida por 30 a 0

O time profissional do São Paulo vive uma das piores fases de sua história, ocupando a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, os garotos do sub-19 conseguiram nesta segunda-feira obter a maior goleada já registrada na história do clube. Eles venceram o Baotou FC por 30 a 0, na estreia da Future Cup, na Mongólia. Marquinhos Cipriano e Toró foram os maiores goleadores da partida, ambos balançaram as redes sete vezes. O São Paulo ainda vai enfrentar ainda o Erdos Mongólia, o Machinery Group e a seleção da Coréia do Norte.

Nesta segunda-feira também, a equipe profissional enfrenta o Grêmio, no Morumbi, em busca de sua segunda vitória seguida para sair da zona do rebaixamento, onde se encontra desde a 11.ª rodada.