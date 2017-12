Maradona aceita convite e vira o novo embaixador do futebol chinês

A Federação Chinesa de Futebol anunciou que Diego Maradona será o novo embaixador do futebol no país - e isso depois de o nome de David Beckham também ter sido confirmado como assessor técnico, além de transferências milionárias de jogadores, inclusive brasileiros, para o país.

"Obrigado senhora Tang Qinghui (sua empresária no país asiático) pela oportunidade que me dá de trabalhar na China. Estou extremamente agradecido", escreveu o campeão da Copa do Mundo de 1986, em uma postagem no Instagram.

A mensagem que está escrita em três línguas (espanhol, italiano e inglês) foi feita com uma foto de Maradona segurando uma bandeira da China.

Há cerca de um mês, Maradona começou a trabalhar para a Fifa, com o objetivo de tornar a imagem da entidade máxima do futebol "mais limpa e transparente", depois dos escândalos recentes.

O post feito por 'El Pibe' no Instagram: