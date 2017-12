Maradona aposta no Grêmio e nega que CR7 seja o melhor da história

Um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, Diego Maradona não duvidou ao firmar que vê no Grêmio uma possibilidade de vencer o Real Madrid na final do Mundial de Clubes da Fifa, que será disputada no próximo sábado, 16, em Abu Dhabi.

"Eu aposto uma ficha no Grêmio", afirmou o argentino, insistindo que o clube brasileiro "parece uma boa equipe", em entrevista ao jornal espanhol As.

Inclusive, ainda que não conte com a estrela Arthur, que ficou fora do torneio por uma lesão no tornozelo, Maradona reforçou que "colocaria uma pequena ficha" aos brasileiros, especialmente depois da imagem deixada pelo Real Madrid na semifinal, quando passou com dificuldades pelo Al Jazira, campeão nacional do país anfitrião, por 2 a 1, na última quarta-feira, 13.

"O Madrid não está jogando bem. O Al Jazira jogou como o Real Madrid, tocando a bola. No Real, cada jogador queria fazer um gol", argumentou Maradona.

Maradona elogiou Cristiano Ronaldo, mas negou considerá-lo o melhor jogador da história. "Pelo pouco que pude assistir, acho que os melhores da história são (Alfredo) Di Stéfano, (Johan) Cruyff e (Lionel) Messi", completou.

A principal de Cristiano, na opinião do ex-camisa 10 da albiceleste, é "a definição". "Outras coisas que eu reconheço em Cristiano Ronaldo é que, quando a equipe precisa, ele está lá. Isso ele tem. E olho, que depois do magro Cruyff, não houve muitos jogadores com essa qualidade."

O ídolo argentino também não acredita que o Real Madrid seja o melhor time do momento, ainda que tenha feito um bom ano de 2017. "Não creio que seja o melhor momento do Real, nem do Barcelona. Atenção, que o Barça está ganhando com sofrimento", disse.

Ele também lembrou do Paris Saint-Germain, para quem é "Neymardependente". Não me satisfaz. É refém de Neymar e dos gols de Cavani", opinou, antes de citar Mbappé como "a maior revelação do futebol" e um jogador que "poderá superar muitos". Maradona também recomendou que Florentino Pérez contrate o garoto francês para o Real Madrid. / AFP