Maradona completa 57 anos e detona a seleção argentina: 'só Messi sabe jogar'

A lenda Diego Armando Maradona completou 57 anos nesta segunda-feira e, no dia do aniversário, deu uma entrevista ao jornal argentino Clarín. Ele soltou o verbo contra a seleção argentina comandada por Sampaoli, que conseguiu a classificação para a Copa da Rússia na última rodada. Para Maradona, só Messi joga - e os demais atletas não acompanham o nível do craque do Barcelona.

O ex-treinador da seleção, e atual comandante do Al Fujarah, dos Emirados Árabes, diz que Messi atua isolado, porque ninguém o entende. "O mais próximo disso é o Aguero. Dybala é um grande jogador, mas está em outra velocidade, outra potência", analisou Maradona. "Joga como na Itália, e na seleção você tem que mostrar técnica, não ser um atleta", disse, para emendar: "Antes, os técnicos da Argentina tinham dúvidas quanto a um ou dois jogadores. Agora, temos o Messi e depois quem? Não estamos fazendo as coisas bem".

Depois, Maradona passou a atacar os demais atletas. "Eu tive a sorte de ver o Messi na entrega dos prêmios The Best (da Fifa) e ele está esplêndido. Eu o vi muito bem, pleno e acompanhado de sua esposa grávida. Mas nunca gostei dos outros".

Quando questionado sobre quem poderia jogar ao lado de Messi, Maradona respondeu seu titubear: "eu!". Depois, esclareceu: "Eu jogaria, mas é uma pena que tenho 57 anos e não posso... Mas não há outro". E depois defendeu o nome de Carlitos Tévez: "colocaram Tevez na cruz e não sei por que, já que é um fenômeno".