Maradona dá aula de cobrança de falta para garotada de clube argentino

De férias na Argentina, o ex-jogador Maradona participou de um treino do Deportivo Riestra, time da terceira divisão argentina, e aproveitou o tempo livre para dar uma aula particular de cobrança de falta aos juvenis do clube. Posicionado próximo da meia-lua, "El Pibe" mostrou que está com a canhota afiada.

Colaborador do time como diretor esportivo, o argentino mostrou o posicionamento dos pés e deu outras dicas aos jogadores, que em seguida colocaram em prática os ensinamentos do craque.