Ídolo do Boca, Maradona declara apoio ao Lanús nas finais da Libertadores

A final da Libertadores deste ano será decidida entre Brasil e Barcelona, e os hermanos acabam de ganhar um reforço. Ídolo do Boca Juniors, Diego Armando Maradona gravou um vídeo motivacional para o elenco do Lanús, que luta pelo título contra o Grêmio. A imagem foi veiculada pela imprensa argentina nesta terça-feira, uma semana antes da primeira partida.

"Não posso deixar de dar toda a minha torcida aos meninos e à torcida que acompanha sempre. Deus queira que fiquem com este torneio e que Lanús siga crescendo. Ganhando, se consolida muito o coração e o sentimento. Viva Lanús. Não tenho dúvida de que vão colocar tudo em campo", disse Maradona.

Em busca do título da Libertadores, Grêmio e Lanús se enfrentam pela primeira vez no dia 22, na Arena do Grêmio. O jogo decisivo será realizado no dia 29, no estádio La Fortaleza.