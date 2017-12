Maradona denuncia Dolce&Gabbana por uso indevido de seu nome

O ex-jogador argentino Diego Maradona acusou nesta quarta-feira, 6, a famosa grife Dolce&Gabbana de ter usado seu nome sem a devida autorização durante os desfiles em comemoração aos 30 anos da marca italiana ocorrido em julho de 2016.

Durante a festa realizada em Nápoles houve um desfile noturno na rua de San Gregorio Armeno, que, inclusive, foi assistido pela atriz Sophia Loren, para homenagear a cultura da cidade. Na ocasião, uma modelo usou uma camisa azul, número 10 com o nome de Maradona impresso.

A iniciativa foi vista pelo argentino como uma exploração de sua imagem. "Por conservar e considerar o nosso trabalho, eu fui forçado a proteger meus interesses violados por uma política de marketing especulativo da parte dos estilistas. Aguardo com expectativa a decisão dos juízes italianos", diz o argentino em nota.

Segundo o texto, os estilistas italianos usaram "apenas para fins comerciais a camisa mítica com a qual Diego alcançou os grandes objetivos esportivos em Nápoles". Desta forma, "Maradona decidiu agir sobre o princípio e o senso de justiça".

No último dia 5 de julho, o ex-craque recebeu a cidadania honorária do município de Nápoles por ser ídolo por causa de sua vitoriosa passagem pelo Napoli. Maradona liderou o clube nas campanhas de seus dois únicos títulos no Campeonato Italiano, em 1986/88 e 1989/90. / ANSA