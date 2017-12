Maradona: 'Estamos f... sem Messi e necessitamos de um banho de humildade'

Maior ídolo da história do futebol argentino, Diego Armando Maradona voltou a polemizar sobre o momento da seleção de seu país, que está em situação difícil nas Eliminatórias da próxima Copa do Mundo. Em tom bastante crítico, o ex-jogador disse acreditar que a seleção nacional precisará disputar a repescagem contra uma equipe da Oceania para garantir uma vaga no torneio mundial.

"Estamos f... sem (Lionel) Messi, mas o jogador argentino sempre tem um adicional e confio nisso", disse Maradona, em entrevista concedida à rádio "Rivadavia", palpitou, evidenciando a dificuldade da equipe de atuar sem o seu camisa 10 nos próximos jogos, por causa de uma punição após ter insultado o assistente brasileiro Dewson Silva na vitória por 1 a 0 sobre o Chile em março.

Questionado sobre a atual situação da Associação do Futebol Argentino, Maradona opinou que "é preciso jogar uma granada e começar tudo de novo", para "fazer os corruptos correrem". "Necessitamos um banho de humildade e transparência para voltarmos a ser uma potência mundial", comentou, deixando evidente que sonha em voltar a treinar a seleção, assim com ofez na Copa do Mundo de 2010: "Continuo sendo argentino e vou morrer argentino. Não é que eu esteja me oferecendo. Estou dizendo que o técnico dentro de mim não morreu e o cheiro do gramado continua a me atrair tanto como uma mulher bonita".

O ídolo ainda questionou se Jorge Sampaoli, técnico do Sevilla, é o nome certo para assumir a seleção. "Muito se fala da limpeza na seleção argentina, e não acredito que Sampaoli tenha o 'feeling' e o contato com os jogadores para fazer isso", completou.