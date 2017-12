Maradona detona Icardi e critica seleção argentina: 'Fiquei assustado'

O ex-jogador Diego Maradona disse nesta segunda-feira que levou um susto quando viu a seleção da Argentina escalada para o jogo contra o Uruguai, na última semana, criticou o atacante Mauro Icardi, titular no empate contra o Uruguai, e destacou que há atletas melhores do que os convocados pelo técnico Jorge Sampaoli.

"Hoje temos uma seleção argentina que, quando você vê a escalação, fica assustado. Acredito que há melhores jogadores do que os escolhidos por esse homem", disse à emissora "DirecTV Sports" o ex-jogador, campeão do mundo com a Argentina em 1986.

Maradona também afirmou que Sampaoli se equivocou ao deixar de fora da convocação o atacante Gonzalo Higuaín, da Juventus. "É uma falta de respeito. Higuáin pode ter errado gols que teriam mudado a história de todas as 'doenças' da seleção, mas não se pode trocar um jogador por outro que não é conhecido. 'Pipita' é conhecido por todo o mundo", destacou Maradona.

Técnico da Argentina na Copa do Mundo de 2010, Maradona voltou a criticar Icardi, chamado por ele em várias oportunidades de "traidor" por ter se casado com Wanda Nara, ex-esposa de Maxi López, ex-companheiro de Icardi na Sampdoria. "Se tentaram encontrar em Icardi um (Gabriel) Batistuta", erraram feio", disse Maradona sobre o ex-atacante, segundo maior artilheiro da história da seleção da Argentina.