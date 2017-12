Maradona diz que Higuaín não sabe conduzir a bola muito bem

Durante evento na Itália, Maradona falou sobre seus compatriotas Lionel Messi, Paulo Dybala e Higuaín, mas colocou o atacante da Juventus em um patamar abaixo. "São três grandes jogadores, mas completamente diferentes. Messi é o melhor, ele é inalcançável com a bola nos pés, Dybala vai crescer e Higuaín continuará marcando gols, mas não está no mesmo nível dos outros. Não sabe conduzir a bola muito bem. Digo o que vejo", afirmou.

Diego Maradona foi o convidado de honra do aniversário de 30 anos do primeiro título italiano do Napoli. O ex-jogador participou ainda de uma cerimônia de ingresso no "hall da fama" da Federação de Futebol Italiano (FIGC), em Florença.