Mais de 30 anos depois, Maradona volta a tentar 'la mano de Dios', mas erra

Diego Maradona participou nesta terça-feira de um jogo amistoso antes do sorteio do Mundial sub-20, que será realizado na Coreia do Sul. Durante partida de futebol de cinco, o eterno craque argentino repetiu a famosa 'la mano de Dios', lance em que marcou um gol de mão na vitória da Argentina sobre a Inglaterra na Copa do Mundo de 1986, realizada no México. Mas diferentemente do que aconteceu há 31 anos, ele errou o gol. Apesar de não ter colocado a bola na rede, Maradona postou a imagem em seu perfil no Facebook e brincou: "Déjà vu".

O jogo amistoso contou ainda com a participação de Pablo Aimar, ex-jogador argentino que vestiu as camisas do River Plate, Sport Lisboa e Benfica. Campeões mundiais sub-20, Maradona (1979) e Aimar (1997), os dois irão participar de sorteio das fases finais da competição na próxima quarta-feira, 15 de março.