A lenda do futebol Diego Maradona, que hoje é técnico do Al-Fujairah, equipe dos Emirados Árabes, organizou uma atividade de treinamento com os goleiros da equipe durante a pré temporada, na Holanda.

Maradona resolveu cobrar uma falta em determinado momento e mostrou que continua hábil dentro de campo, ao acertar a bola no ângulo.

Após o golaço, o ex-craque argentino deu até um peixinho em campo. Assista: