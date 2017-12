Maradona pede prisão da própria filha, ex-esposa de Sérgio Aguero

Por meio de seus advogados, Maradona vai pedir a prisão da filha, Gianinna, por conta de uma briga judicial que trava com sua ex-mulher, Claudia Villafañe. Ídolo argentino acusa a ex-esposa de roubá-lo no período em que eram casados em cerca de 3,8 milhões de euros (cerca de R$ 14,7 milhões na cotação atual). Gianinna acabou sendo envolvida por suspeita de que ela teria feito movimentações bancárias no Uruguai para despistar a origem dos valores recebidos por sua mãe, Claudia.

"Do Uruguai, nos informaram que fecharam e abriram uma conta. Sem dúvidas, pediremos a prisão preventiva (de Giannina). Claudia entrou no esquema. Agora, o que é preciso ser feito é de onde conseguiu os bens que foram omitidos (...) O que vai fazer um pai? Ir falar com o juiz para pedir que não a detenha? Isso quem determina é o juiz. Não pode intervir na investigação porque há um fiscal, um juiz, o FBI. Em uma evasão impositiva, a vítima não é Maradona, é o Estado", explicou o advogado Matías Morla.

Ex-esposa do craque Sérgio Aguero, Gianinna se defendeu por meio de mensagens no Twitter. "Perdoei coisas piores dele (Diego Maradona) e hoje também decido que o perdoo. Mesmo aqui, a tantos quilômetros de distância, só posso enviar todo meu amor e agradecer a ele porque é graças a ele que pude escolher quem sou e como gostaria de ser", escreveu a filha de Maradona. "Sabem onde vivo. Que venham quando quiserem", disse em outro tuíte.

Gracias a todos por sus mensajes lindos! Vengo con un trabajo interno divino. Perdone cosas peores de el y hoy también decido hacerlo. Desde acá, a tantos km solo puedo mandarle todo mi amor y agradecerle porq gracias a el también pude elegir quien y cómo quería ser. — Gianinna Maradona (@gianmaradona) 22 de novembro de 2017