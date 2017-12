Maradona presta apoio a Maduro e vai cobrir a Copa para a TV da Venezuela

O ex-craque argentino de futebol, Diego Maradona, expressou um apoio fervoroso ao presidente socialista da Venezuela, Nicolás Maduro, e assinou um contrato para cobrir a Copa do Mundo da Rússia do ano que vem para a rede de televisão Telesur, sediada em Caracas. As informações são da agência Reuters.

Maradona, campeão do mundo de 1986 e apoiador de longa data de causas de esquerda em todo o mundo, declarou sua lealdade a Maduro durante uma visita à Venezuela nesta semana. Neste ano, outras personalidades do esporte e do entretenimento criticaram Maduro, que enfrentou meses de protestos de opositores e um coro de repúdio internacional contra supostos abusos de direitos humanos.

+ Chico Lang atribui WhatsApp falso a Moisés; jogador tomará 'medidas cabíveis'

+ Gattuso entrega Pirlo: 'Parece quieto, mas é um grande filho da p...'

+ Siga o Fera no Twitter!

"Estou aqui para dar meu apoio a Nicolás... Longa vida a Maduro!", disse Maradona, de 57 anos, depois de bater bola com o presidente de 54 anos no final desta terça-feira. Um Maduro radiante deu a Maradona uma foto de seu antecessor, Hugo Chávez, com o ex-jogador, além de uma camisa da seleção venezuelana. "Vestir esta camisa significa muito para nosso 'Comandante' (Chávez), para Nicolás, que resistiu a tantos maus tratos da oposição", disse Maradona, beijando a imagem e abraçando Maduro.

O apoio de Maradona a Maduro chega depois de opositores tomarem as ruas do país neste ano em manifestações que causaram a morte de ao menos 125 pessoas e provocaram críticas ferozes de celebridades, inclusive o técnico da seleção. Maduro disse estar enfrentando uma conspiração global liderada pelos Estados Unidos.