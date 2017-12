Maradona responde as críticas de Daniel Alves: 'idiota, pobrezinho'

O ídolo do futebol argentino Diego Maradona respondeu nesta segunda-feira as críticas endereçadas a ele pelo lateral-direito da Juventus, o brasileiro Daniel Alves. Em uma entrevista ao canal Esporte Interativo, o brasileiro havia dito que Lionel Messi é um jogador superior ao ex-camisa 10 da Argentina e afirmado ainda que Maradona não deveria se orgulhar do gol de mão que marcou contra a Inglaterra, na Copa de 1986.

"Daniel Alves é um idiota. Faz 28 cruzamentos e acerta quatro. Lateral bom era Cafu, Maicon. Daniel Alves? Pobrezinho", disse Maradona ao canal TyC Sports. "Ele fala porque está em uma parte do campo em que você não joga futebol. Eles tocam na bola três vezes e fazem oito faltas por jogo. Se continuarmos a falar sobre isso, vou embora", irritou-se Maradona.

No fim de semana, a filha do ex-jogador argentino, Dalma Maradona, já havia dado entrevista em defesa do pai e criticado o brasileiro.

A entevista que causou a polêmica foi dada por Dani Alves há alguns dias. "Não vi o Maradona tanto, então não posso falar do que eu não vi. Tem gente que gosta, tem que respeitar, mas eu vou mais além. O Messi tem um dom incrível, inquestionável. Achar que ele não é um fenômeno porque não ganhou Copa? Querem comparar, mas como comparar Messi com Maradona? Quantas Bolas de Ouro o Maradona tem?", disse o brasileiro.

Depois, ele completou: "Com todo respeito ao Maradona, não seria um orgulho para mim falar que ganhei uma Copa do Mundo fazendo gol de mão. 'Mão de Deus' não engana, 'Mão de Deus' é ponta firme. Enganou todo mundo, ficou famoso por isso, beleza. Respeito o Maradona, mas para mim, como esportista, não colocaria como exemplo para jovens".