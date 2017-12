Maradona revela que iniciou consumo de drogas aos 24 anos, em Barcelona

Um dos maiores jogadores da história, Diego Maradona passou por um período obscuro na carreira, quando esteve envolvido com o consumo de drogas. Em entrevista à emissora italiana Canale 5, do conglomerado Mediaset, o argentino falou mais sobre essa época e revelou que começou a usar substâncias prejudiciais ainda no Barcelona.

"Tinha 24 anos quando consumi droga pela primeira vez, em Barcelona. Foi o maior erro da minha vida", disse o eterno camisa 10. "A droga é o maior problema, a droga mata. Me considero um sortudo por poder falar disto. Se tivesse seguido esse caminho, agora com esta idade (56 anos) já teria morrido", completou. Maradona também afirmou que está há 13 anos "limpo".

Na mesma entrevista, Maradona atacou Mauro Icardi, atacante da Inter de Milão que se casou com a ex-mulher de seu melhor amigo, Maxi López. "Icardi é um traidor. Não pode ir jantar na casa de um amigo e casar com a mulher dele. Vai ser um grande jogador, mas o que fez com Maxi López é feio", disparou.