Maradona se rende: 'Nunca vi nada igual Messi. Agradeço a Deus que seja argentino'

Na Argentina, muitos são os que comparam quem foi maior: Maradona ou Lionel Messi. Cinco vezes o melhor jogador do mundo, o atual camisa 10 do Barcelona tem uma carreira invejável por se falar em clubes, mas na seleção nunca conseguiu sequer um título profissional. Por isso, muitos ainda consideram "Dom Diego" como o maior de todos, já que ele venceu a Copa do Mundo em 1986. Para o próprio, porém, isso não quer dizer nada.

"Não tolero que não dêem valor por ele não ter ganho um Mundial. Messi é um fenômeno com ou sem Copa do Mundo. Pelo que vi Leo fazer, tanto nos treinos como nos jogos, não me importa a Copa do Mundo", garantiu Maradona, em entrevista à TyC Sports, se rendendo a todo o talento do compatriota e dizendo que ele é o melhor que viu em toda a vida: "Em 56 anos, nunca vi nada igual a Messi. Agradeço a Deus que ele seja argentino".

Maradona ainda fez questão de destacar atletas como Jorge Burruchaga, Nery Pumpido e Ricardo Giusti, seus companheiros na Copa do Mundo de 1986, dando uma alfinetada na atual geração argentina, que não conseguiu "ajudar" Messi a ser campeão em 2014, quando a equipe foi derrotada pela Alemanha na grande final.