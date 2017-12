Maradona treina com seleção e ganha presente de Neymar; entenda

A Seleção Brasileira entra em campo nesta terça-feira, 2, contra a Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa. Mas antes da partida que será realizada em Barranquilla, o time comandado pelo técnico Tite treinou na Arena da Amazônia, em Manaus, e teve um convidado especial: Maradona.

Diego Armando Duarte Amazonas tem 28 anos anos, tentou ser jogador e hoje é funcionário da Arena. O rapaz ganhou o apelido por ter os primeiros nomes idênticos ao do ídolo argentino e foi convocado pelo próprio Tite, que ainda não contava com Jemerson e poupou o recém chegado de viagem Alexsandro, para compor o grupo.

Depois do jogo, Maradona fez parte da conversa do vestiário após a atividade e, além de registrar o momento em diversas fotos, aproveitou para pedir uma lembrança de Neymar. O craque deu a cueca que usava ao funcionário que aceitou.

“No vestiário, eu falei: ‘Neymar, me dá um presente, eu quero guardar para mim’. Ele falou: ‘Eu vou te dar um presente, mas quero que tu cuide com maior carinho e muito amor’. Pensei que ele fosse me dar a camisa ou o calção, mas tirou a cueca e me deu. Ai eu peguei, coloquei no saco, levei para casa e lavei. Agora está comigo”, disse Maradona em entrevista ao Globoesporte.com.