Maradona vai a restaurante de carne e vira meme com tamanha euforia

Diego Maradona visitou o restaurante Salt Bae de Dubai, restaurante famoso pela carne, e saiu com algo muito mais do que uma barriga cheia. O ídolo argentino segue uma longa lista de jogadores que experimentaram os frutos do trabalho do chefe popular Nusret Gökçe, mas ele parece ser o primeiro a se apaixonar perdidamente pelo turco.

+ Veja como estão os craques da Copa de 1998 depois de 20 anos

+ Galvão admite que quase procurou psicólogo depois do 7 a 1

+ Ranking: os times brasileiros com mais títulos internacionais

No vídeo postado por Salt Bae dá para perceber o deslumbramento do argentino com toda a performance que envolve o prato. Ele chega a fechar os olhos a hora que o prato chega a sua mesa e coloca uma mão em seu rosto, como se quisesse tampar a visão daquela carne perfeitamente cozida. E então começa o show: o chefe remove osso por osso e cada movimento faz com que a cara euforica de Maradona fique ainda mais visível.

Depois o chefe conhecido pelo nome do próprio restaurante permite que o argentino faça o movimento pelo qual ele ficou famoso: colocar sal grosso na carne. Nusret ganhou fama pelo método peculiar, e até “dramático”, com que tempera e corta as carnes feitas em seu restaurante. Uma das suas marcas registradas, e que já rendeu inúmeros memes e piadas, é o gesto que ele faz para jogar o tempero.

Em outro vídeo divulgado na conta do Instagram do dono do restaurante é possível ver os dois se abraçando e beijando, além de um ambiente cheio de clientes aplaudindo o craque.

Veja as vídeos abaixo:

#saltbae#salt#saltlife LOVE ❤️ @maradona Uma publicação compartilhada por Nusr_et#Saltbae (@nusr_et) em 27 de Mar, 2018 às 2:10 PDT

Outros atletas que já foram ao Salt Bae ou reverenciaram o chefe:

Icon dedi @davidbeckham #saltbae #salt#saltlife Uma publicação compartilhada por Nusr_et#Saltbae (@nusr_et) em 13 de Fev, 2018 às 8:38 PST