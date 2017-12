Marca argentina de TVs devolve dinheiro se seleção não for para a Copa

Uma marca de eletrônicos da Argentina, a Noblex, que patrocina a seleção do país, parece ter muita confiança na classificação da equipe à Copa da Rússia.

Acreditando no time, que hoje ocupa a quinta colocação nas eliminatórias sul-americanas (o que dá apenas o direito de disputar uma vaga pela repsescagem com uma seleção da Oceania), a marca lançou uma promoção denominada "Super Promo Eliminatórias".

Vai funcionar assim: quem comprar um dos aparelhos mais caros da marca, uma Smart TV LED de 50 polegadas, com resolução 4K, vai ganhar o dinheiro de volta, caso a seleção argentina não garanta sua vaga no Mundial da Rússia.

O valor do aparelho é de cerca de 20 mil pesos (cerca de R$ 4.400), e a promoção foi divulgada em anúncios, neste domingo, nos principais jornais argentinos e no site da marca.

A promoção será válida apenas até as 20h do dia 31, quando a Argentina tem uma parada dura em campo: o Uruguai, no Estádio Centenário, em Montevidéu.

Desta forma, não vai adiantar correr para comprar se o time perder...