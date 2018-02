Marcelo e Thiago Silva comentam sobre possível ida de Neymar ao Real Madrid

O suposto interesse do Real Madrid na contratação de Neymar é noticiado na imprensa espanhola há alguns meses. Por isso, os colegas de seleção brasileira do craque têm sido questionados sobre a permanência do atacante na capital francesa.

+ A promessa da seleção alemã que morreu a serviço do Estado Islâmico

+ Estudo revela ranking dos dez times mais caros da Europa

+ Gabriel Jesus admite que temeu pela Copa do Mundo ao se machucar

Primeiro foi a vez de Marcelo revelar, em entrevista ao Esporte Interativo, que acha que o atacante ainda vai vestir a camisa do Real. Disse mais: "Os grandes jogadores na minha opinião têm que jogar no Real Madrid". O capitão do Paris Saint-Germain, Thiago Silva, também falou sobre a possibilidade do brasileiro retornar ao futebol espanhol. Em entrevista ao "Canal +", o zagueiro disse não saber se o camisa 10 permanecerá no clube após o final da temporada.

"Eu não sei, não posso falar por ele. Sabemos que às vezes a imprensa divulga coisas que não são verdadeiras, mas também outras que são verdadeiras. Não posso dizer nada. Espero que ele possa ficar mais tempo com a gente, porque tem muita coisa para realizar aqui ainda. Hoje somos conhecidos mundialmente graças a ele, e ao trabalho que fizemos juntos", disse Thiago Silva.

Nesta quarta-feira (14), Neymar estará frente a frente com o Real Madrid no duelo que muitos estão chamando de final antecipada, pelas oitavas de final da Champions League.