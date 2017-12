Marco Aurélio descarta Thiago Neves e Felipe Melo com altos salários

Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, publicada nesta terça-feira, Marco Aurélio Cunha, diretor de futebol do São Paulo, negou interesse em Thiago Neves, meia do Al-Jazira. Por outro lado, o dirigente afirmou que tem "afinidade" com Felipe Melo, volante do Galatasaray, por ter um perfil de comprometimento com a equipe. Cunnha ainda declarou que não há nenhuma negociação em curso com o volante e que o clube não pagará salários equivalentes ao que o atleta recebe na Europa.

O São Paulo está em busca de reforços para o ano que vem. O atacante Wellington Nem, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, já chegou, mas o Tricolor ainda quer um volante, um meia e um centroavante. Um nome que também está sendo monitorado pelo clube é do atacante Willian, do Cruzeiro. Mas o alto salário do jogador não agrada a diretoria, que não fará loucuras para reforçar o time.