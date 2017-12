Marcos convida goleiro herói da Copinha para jogo e elogia: 'tá pegando muito'

O ex-jogador Marcos gravou um vídeo para o seu fã de maior destaque no momento: o goleiro Gerson, herói do Batatais ao defender seis pênaltis na Copinha, três deles em uma única partida. O jovem, de 19 anos, já declarou em entrevistas que veste a camisa 12 em homenagem ao palmeirense e a Júlio César, atualmente no Benfica.

No vídeo, o "São Marcos" parabeniza Gerson e agradece pelo reconhecimento. "Tá pegando muito, hein, moleque! Independentemente do resultado, eu tenho certeza que você vai dar conta, vai fazer a sua parte bem feita. Parabéns! Uma hora a gente combina de assistir ao jogo do Verdão junto, beleza?", convidou em postagem da Federação Paulista de Futebol (FPF).

Além do goleiro, a atacante da seleção feminina Beatriz Zaneratto também mandou uma mensagem ao Batatais. "Tô passando aqui para deixar boa sorte para vocês nessa final. Acredito que nada acontece por acaso tudo, tudo tem um propósito. Eu acho que é uma nova oportunidade para vocês de ir lá e fazer a diferença", comentou ao se referir à classificação do time para o jogo após a eliminação do Paulista por inscrever um jogador com identidade falsa.

Do interior paulista, o Batatais vai disputar pela primeria vez a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida ocorre nesta quarta-feira, 25, às 16h, no estádio do Pacaembu. Gerson é um dos nove concorrentes da eleição #EsseÉoMeuCraque da FPF. A votação está aberta na página da federação no Facebook.

Veja os vídeos abaixo: