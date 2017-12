Marcos Guilherme doa camisa do gol contra o Santos para crianças com câncer

Autor do golaço por cobertura contra o Santos, um dos gols da vitória do São Paulo por 2 a 1 no clássico do fim de semana, o atacante tricolor Marcos Guilherme doou a camisa usada no jogo para um leilão, cuja renda será revertida para crianças e adolescentes com câncer.

A ação faz parte da campanha "Ídolos Eternos", realizada pelo Graac (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer), e os lances pela camisa podem ser dados diretamente no site da instiuição. O prazo termina no dia 8, às 19h, e o vencedor terá direito a uma visita ao CT da Barra Funda, onde receberá a camisa diretamente das mãos do jogador.

"Fico feliz em poder contribuir com uma instituição tão séria e reconhecida pelos ótimos serviços que presta para salvar a vida de muitas crianças. Espero que o valor arrecadado com o leilão ajude, e, mais do que isso, sirva como incentivo para que outras pessoas também possam colaborar", afirmou Guilherme, que já tem cinco gols em 15 jogos pelo Tricolor.

Assista: