Marcos admite: 'O Palmeiras não tem Mundial por causa de mim'

O ex-goleiro Marcos, ídolo do Palmeiras e campeão mundial com a seleção brasileira em 2002, afirmou que sua ex-equipe não venceu o Mundial de 1999, contra o Manchester United, por sua causa. A frase foi dita em entrevista ao canal Desimpedidos no Youtube.

+ Neymar posta fotos de quando era criança nas redes sociais

+ Tite tenta tirar pressão sobre Douglas Costa: 'Neymar é insubstituível'

+ Vídeo: Mascote da seleção chama a atenção de crianças na Rússia

"O erro foi meu, falhei e não tem Mundial por causa de mim mesmo. Ponto, não é desculpa. Só estou falando que você ia lá, jogava um jogo e tudo podia acontecer", disse, em referência à falha na partida vencida pelos ingleses por 1 a 0. Na ocasião, Marcos saltou para interceptar um cruzamento e não alcançou a bola, que sobrou livre o irlandês Roy Keane marcar.

Marcos comentou também das diferenças entre disputar uma Copa do Mundo e o Mundial de Clubes. "A Copa do Mundo é tão tensa quanto o Mundial, mais importante, só que você tem sete partidas. No mínimo, três. Se você jogou mal o primeiro jogo, tem outra chance. O Mundial de Clubes na nossa época era um jogo", explicou.

A maior conquista de Marcos pelo Palmeiras foi a Copa Libertadores de 1999. Além de ser campeão, ele foi escolhido pela organização como o craque do torneio. Ele defendeu a equipe entre 1992 e 2011. Pela seleção brasileira, foi titular na conquista do pentacampeonato, na Copa da Ásia, em 2002.

Após a grande repercussão do comentário, o goleiro fez um vídeo e publicou em sua conta no Instagram explicando o motivo de suas falas. Confira.