Marcou quatro! Salah brilha e conduz Liverpool em goleada

Na tarde desde sábado o Liverpool encarou o Watford pela 31ª rodada da Premier League. o time da casa venceu o Watford por 5 a 0, em uma partida marcada pelo protagonismo do artilheiro da competição, com 28 gols, Salah, que anotou quatro na partida.

Antes mesmo dos cinco minutos do primeiro tempo Mohamed Salah já marcou seu primeiro gol. Ou melhor, uma pintura. O egípcio deixou três marcadores perdidos - dois deles até cairam no chão. Depois o jogador voltou a marcar aos 43, mais uma vez com o pé direito, que não é seu ponto forte, depois de um cruzamento feito por Andrew Robertson.

O Liverpool iniciou a segunda etapa como fez na primeira, fazendo gol. Aos quatro minutos, mais uma vez, Salah fez um passe perfeito para Firmino ampliar a vantagem: 3 a 0. Aos 32 o egípcio fez seu terceiro na partida, agora o pé esquerdo, e faltando cinco minutos para o fim aproveitou o rebote do goleiro Heurelho e acertou o meio do gol.

Veja a repercussão dos internautas:

Salah reviveu o gol que o Messi "derruba" o Boateng. Golaço! pic.twitter.com/MNmFKH4m4w — Hermes Amaral (@hermes_amaral) March 17, 2018

Mohamed Salah yatırdı, kaldırdı, köşeye bıraktı. Bugün tam 4 gol attı! pic.twitter.com/J4xafKmuAB — Spoura (@spouraspor) March 17, 2018

Salah meteu 4 e deu passe pro gol de letra de Firmino. Como ta jogando esse egípcio. — Victor (@flavictor) March 17, 2018

Cruzamento de Mohamed Salah, gol de letra (de joelho) de Roberto Firmino. Liverpool 3-0 Watford. pic.twitter.com/gTBYywx99I — Liverpool Br News (@LFCBrNews) March 17, 2018

Chego em casa e acho que Salah fez um gol só,o cara fez 4. — Vitorugo (@vitorhsilv4) March 17, 2018

SALAH FEZ 1 GOL PARA CADA TÍTULO DO REAL MADRID ANO PASSADO — MADRID MIL GRAU™ (@madridmilgr4u) March 17, 2018

GALERA ESTAMOS TENDO RECLAMAÇÕES COM AS FIGURINHAS DA COPA OUVI FALAR QUE QUANDO VOCÊ ABRE UM PACOTE E TEM A FIGURINHA DO SALAH ELA SAI FAZENDO GOL NA SUA CASA — Liverpool Depre (@liverpooldepre) March 17, 2018