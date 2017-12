Marinho desaba de emoção ao marcar primeiro gol após oito meses na China

Marinho foi um dos destaques do Campeonato Brasileiro do ano passado com a camisa do Vitória. O atacante despertou interesse de outros clubes do país, mas decidiu ir para o futebol chinês, onde não conseguiu repetir o mesmo desempenho.

Oito meses depois e 12 partidas como titular, Marinho conseguiu finalmente balançar as redes com a camisa do Changchun Yatai. Após acertar um belo chute de fora da área, o atacante não conseguiu segurar a emoção, desabou a chorar.

"Fico muito feliz por ter marcado. Estava atrás deste gol há algum tempo. Espero repetir essa boa atuação nas próximas rodadas do campeonato para ajudar nossa equipe", disse o atacante.

Apesar do gol, o Changchun Yatai viu o Tianjin Quanjian de Alexandre Pato (que não foi a campo) arrancar o empate em 1 a 1.