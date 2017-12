Marlone marca gol em pelada com Puyol, Maradona e Infantino, na Suíça

Em Zurique, na Suíça, para a entrega do Prêmio Puskas, na cerimônia Fifa The Best, o atacante do Corinthians Marlone participou de uma pelada horas antes da premiação. Estavam no amistoso grandes lendas do futebol mundial, como Diego Maradona e Carles Puyol, e até dirigentes do esporte, como Gianni Infantino e Aleksander Ceferin, presidentes da Fifa e da Uefa, respectivamente.

Inclusive, Marlone marcou um dos gols da vitória do seu time na partida e, ao final do encontro, posou ao lado de Puyol com o troféu. "Meu capitão @carles5Puyol e o troféu do nosso time da pelada aqui na @fifaworldcup", escreveu o brasileiro.

Meu capitão @carles5puyol e o troféu do nosso time campeão da pelada aqui na @fifaworldcup ☃️#MarlonePuskas #ADayInTheLife Uma foto publicada por Marlone (@marloneoficial) em Jan 9, 2017 às 3:20 PST

O perfil oficial do Corinthians no Instagram também registrou a presença de Marlone na Suíça. "No vídeo, há uma lenda. O outro jogador é o Maradona", publicou o clube na legenda de uma publicação em que o atacante alvinegro cumprimenta o eterno camisa 10 da Argentina.