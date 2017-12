Imprensa chilena insinua combinação de resultado entre Peru e Colômbia

A Colômbia conquistou a vaga na Copa do Mundo de 2018, após o empate por 1 a 1 com o Peru, no estádio Nacional, em Lima. A seleção peruana, que chegou a estar eliminada ao longo da partida, em razão dos demais resultados da rodada das Eliminatórias, vai disputar a repescagem. Mas nem todos ficaram felizes com esse resultado, principalmente, depois que imagens vindas de Lima, denunciaram um suposto acerto de resultado entre Peru e Colômbia.

Ao saber da derrota do Chile por 3 a 0, Falcão Garcia começou a conversar com os jogadores peruanos. As imagens mostram o atacante do Mônaco, com a mão em frente à boca, provavelmente, pedindo para que não fossem ao ataque já que o resultado beneficiava as duas seleções.

O peruano Paolo Guerrero, desconfiado, foi flagrado indo até seu banco para confirmar se sua seleção estava mesmo se garantido na quinta posição, o que o levaria a repescagem. Os peruanos pararam de investir no ataque e passaram a controlar a bola no campo de defesa. A Colômbia parou de pressionar e deixou o tempo passar. No fim, o jogo terminou empatado e com a classificação das duas equipes.