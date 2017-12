Marta agora é sueca, mas garante que continua jogando pelo Brasil

Marta, a grande estrela do futebol feminino brasileiro, e várias vezes eleita a melhor do mundo, anunciou que agora também é sueca. Após 10 anos vivendo no país, e na sua 11ª temporada com o Rosengard, clube da cidade de Malmo, e sua terceira equipe no país, Marta diz que quer ter a possibilidade de viver na Suécia após a aposentadoria. "Quero poder viver a longo prazo na Suécia", disse ela, ao jornal Sydsvenskan. "Estou muito feliz com a cidadania sueca".

Fora do Brasil desde 2004, Marta garantiu, no entanto, que continuará a atuar pela Seleção Brasileira e que jamais cogitou em vestir as cores suecas.

Marta tem contrato com o Rosengard até o final do ano, mas o seu futuro já está em discussão, mas boatos que circulam na imprensa internacional dão conta de que o Orlando Pride, clube dos Estados Unidos, estaria interessado em contar com a jogadora, que vem evitando, por enquanto, comentar o assunto.