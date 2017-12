Marta, Cristiane e Andressa Alves disputam vaga em time de melhores de 2016

A Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol (FifPro) divulgou nesta quarta-feira as 55 concorrentes para formar a seleção das melhores atletas do futebol feminino em 2016 e listou apenas três brasileiras: a meia Marta e as atacantes Cristiane e Andressa Alves. Nesta relação aparecem nove norte-americanas, oito francesas e só seis alemãs, apesar de a Alemanha ter ficado com a medalha de ouro dos Jogos Olímpicos do Rio. Entre os clubes, são 11 jogadoras do Lyon, sete do PSG e seis do Wolfsburg.

Ao todo, mais de três mil atletas, de 47 países diferentes, receberam votos para entrar no time de indicadas. As 11 escolhidas serão anunciadas no dia 8 de março, como parte da homenagem no Dia Internacional da Mulher.