Marta é contratada pelo Orlando e Kaká parabeniza 'melhor da história'

Marta foi anunciada como reforço do Orlando Pride nesta sexta-feira. A camisa 10 chega ao clube americano com um contrato de dois anos depois da passagem pelo Rosengard, da Suécia, com possibilidade de estender por mais um ano. A novidade foi dada primeiramente pelo CEO do clube, Alex Leitão, ao site da revista "Sports Illustrated", e minutos depois confirmada pelo Twitter oficial da equipe.

Pelas redes sociais, Kaká deu boas-vindas à atleta, com foto de ambos em prêmio da Fifa. "Bem-vinda à família do Orlando City", escreveu o craque, na postagem, usando ainda a hashtag #GOA, que significa "great of all time" (a melhor de todos os tempos, em português).

Marta está em Manaus com a seleção brasileira, onde disputa um amistoso diante da Bolívia no próximo domingo. Oficialmente, ela abre a temporada da NWSL, liga americana, com o Pride no dia 15 de abril diante do Portland Thorns FC. Em 22 de abril, ela abre a temporada em casa diante do Washington Spirit. No clube, ainda atuam as brasileiras Monica e Camilinha.