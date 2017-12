Mascote do Ceará faz defesa impressionante após chute por cima do gol

Depois de receber na entrada da área, Magno Alves deu belo passe para Douglas Baggio, que, sozinho, chutou por cima do gol... para linda defesa da mascote do Ceará! O Vozão se esticou todo e concluiu uma ponte perfeita atrás do gol.

A defesa da mascote foi o único motivo para risadas da torcida do Ceará, já que o time foi derrotado por 1 a 0 pelo Fortaleza, na terceira rodada da primeira fase do Campeonato Cearense.

Mascote do Ceará faz defesa sensacional no... por EIfutebolnordeste