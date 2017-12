Mascote do Red Bull aparece com alimentos portugueses após ideia de fusão com Lusa

O Red Bull postou em sua página oficial no Facebook uma foto de seu mascote, o Toro Loko, comendo bolinho de bacalhau sob um guarda-sol com as cores da Portuguesa. O Red Bull, com isso, respondeu a um movimento criado pela torcida da Lusa para que haja uma fusão entre as duas equipes e, assim, a Portuguesa possa renascer após o rebaixamento (e eliminação) na Série D do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, a Lusa ficou sem divisão para disputar no País, fora até da quarta e última divisão nacional. Os simpatizantes da campanha criaram até mesmo um escudo e uniformes de uma possível Portuguesa/Red Bull - lembrando que o RB disputa a elite do futebol paulista. Seria uma espécie de "terceirização" do futebol da Lusa.

"O Toro Loko está aqui só observando essa zoeira toda", escreveu o time na legenda da foto, que recebeu muitas mensagens de apoio, principalmente de torcedores da Portuguesa. "Pensem sério na possibilidade, uma torcida precisa de um time e um time precisa de uma torcida", escreveu um torcedor. Outra imagem, dessa vez com o Toro Loko comendo pastéis de belém também foi divulgada.

A Lusa perdeu para a Desportiva Ferroviária por 1 a 0, no domingo, e foi eliminada da Série D do Brasileirão. A última esperança da equipe é chegar a uma final da Copa Paulista, para obter uma vaga para o torneio nacional do ano que vem.

A competição reúne 22 equipes com o intuito de "ocupar" o segundo semestre dos eliminados ou que desejem manter suas equipes reservas em disputa.