Mascote do Schalke 'rouba' cartão e mostra vermelho ao árbitro da partida

Em dia de clássico, Schalke e Borussia Dortmund empataram em 1 a 1, pelo Campeonato Alemão. Resultado beneficiou o Bayern de Munique, que goleou o Augsburg por 6 a 0 e abriu vantagem na ponta da tabela. O mais curioso desse jogo não foi o placar, nem mesmo a comemoração de Aubameyang, que vestiu a máscara de um super-herói em campo, após marcar o único gol do Dortmund na partida. O lance que vem se espalhando pelas redes sociais foi protagonizado pelo mascote do Schalke, que ao final da partida pegou o cartão vermelho que caiu no chão e "expulsou" o árbitro de campo.

O lance aconteceu depois do término do jogo, enquanto Bartra conversava com o juiz Felix Zwayer. O motivo da reclamação foi uma suposta mão envolvendo o zagueiro, ex-Barcelona. A bola teria batido em sua mão, mas juiz não marcou a infração.

Com 47 pontos, o Borussia está na quarta colocação do campeonato. Já o Schalke aparece na oitava posição. Na próxima rodada, o Dortmund enfrenta o Hamburgo e o Schalke joga contra o Werder Bremen.