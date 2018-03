Conheça Tutuba, o mascote 'vida loka' que causa polêmica no futebol cearense

O mascote "vida loka" do Ferroviário causou polêmica antes da partida contra o Ceará, nesta quarta-feira. Na chegada ao estádio Presidente Vargas, Tutuba foi flagrado dirigindo uma caminhonete e transportando torcedores do clube.

A ação do mascote, divulgada em vídeos nas redes sociais, repercutiu após o jornal O Povo afirmar que Tutuba cometeu infração ao dirigir sem cinto de segurança e transportando pelo menos cinco pessoas na traseira da caminhonete.

Ainda segundo a publicação, o mascote também já foi flagrado dirigindo uma moto pelas ruas de Fortaleza e sem usar capacete. A lista não para por aí, o jornal afirma que Tutuba "coleciona pequenos atropelos de conduta dentro do estádio", sendo eles: expulsões, acusações por incitar torcedores a xingar os árbitros auxiliares, invasão de campo e até dança utilizando a bandeirinha de escanteio.

Por meio de uma nota oficial, o Ferroviário rebateu as acusações:"A verdade é que o personagem sequer chegou ao estádio dirigindo o veículo. O mascote apenas entrou no lugar do motorista, conduziu o veículo na frente do estádio, acenou para os torcedores e desceu do transporte. Toda esta ação teve duração de aproximadamente quinze segundos."

"Queremos ressaltar que a ação realizada pelo Tutuba pode ser comparada às atividades dos personagens dos 'Trenzinhos da alegria', que igualmente são mascarados, com o mesmo propósito de divertir o público", completa. Confira a nota na íntegra clicando aqui.

Em campo, o Ferroviário foi derrotado por 3 a 0 pelo Ceará, com dois gols de Arthur Mendonça e um de Andrigo.

Veja o vídeo de Tutuba dirigindo: