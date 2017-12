Massagista dá 'apagada bonita' após clube gaúcho evitar rebaixamento

Nesta quarta-feira, o São Paulo-RS venceu o Grêmio por 1 a 0 e se garantiu na primeira divisão do Campeonato Gaúcho. Durante a festa dos jogadores e da comissão técnica nos vestiários, o massagista Marcão passou mal e desmaiou, assustando a todos no local. Rapidamente, ele foi atendido pelos médicos do clube e pelos paramédicos do estádio e foi reanimado.

E nem o susto foi capaz de acabar com a felicidade do profissional, que trabalha no clube desde 2014 e exalta o clima "família" do grupo. "A história que fazemos aqui dentro, desde dezembro trabalhando. Conseguimos um resultado com essa torcida maravilhosa, o coração velho deu uma assustada. Mas o pessoal ali (aponta para a ambulância) são os heróis da brincadeira. Foi aquela apagada bonita", comentou Marcão em entrevista à emissora gaúcha RBS TV.

Quando retornou ao vestiário, Marcão foi saudado pelos jogadores com gritos de "ôôô, o Marcão voltou!"