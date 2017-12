'MasterChef'? Luxemburgo prepara peixada para comissão técnica do Sport

O técnico Vanderlei Luxemburgo mostrou que também sabe comandar na cozinha e preparou uma peixada para a comissão técnica do Sport. Em sua conta no twitter, o clube divulgou uma imagem da refeição preparada pelo treinador.

“O almoço do CT teve um detalhe especial: foi servida uma peixada feita pelo próprio Vanderlei Luxemburgo!”

Sem vencer no Campeonato Brasileiro há quatro jogos, o Sport enfrenta o Grêmio, no próximo sábado, 2, em Porto Alegre. O time de Luxa está em 10º lugar na tabela, com 29 pontos. Com 40 pontos, o tima gaúcho precisa vencer para continuar na caça ao líder Corinthians.