Na manhã desta segunda-feira, a Uefa realizou o sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões 2016/17. O chaveamento, no entanto, possibilitará diversas revanches já que repetirá confrontos de temporadas recentes.

Dois exemplos são Arsenal e Bayern de Munique, que jogarão pela quarta vez em cinco anos; e Barcelona e Paris Saint-Germain se enfrentarão pela terceira vez em cinco anos. Assim como no sorteio da edição 2015/16, o Atlético de Madrid enfrentará o Bayer Leverkusen nesta fase.

As primeira partidas das oitavas de final acontecerão nos dias 14, 15, 21 e 22 de fevereiro. Já os jogos de volta serão em 7, 8, 14 e 15 de março. A final da edição 2016/17 será disputada no Millennium Stadium, em Cardiff, no País de Gales, em 3 de junho de 2017.

OITAVAS DE FINAL DA LIGA DOS CAMPEÕES (mandantes do 2º jogo à esquerda)

Leicester x Sevilla

Barcelona x Paris Saint-Germain

Atlético de Madri x Bayer Leverkusen

Juventus x Porto

Arsenal x Bayern de Munique

Borussia Dortmund x Benfica

Napoli x Real Madrid

Monaco x Manchester City