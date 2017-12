Mau presságio? Xerifão do Bayern tem acidente de percurso antes de 'decisão'

Um dos melhores zagueiros do mundo, o alemão Mats Hummels, campeão do mundo em 2014, não teve o melhor começo de semana possível. Embarcando no ônibus ao lado de seus companheiros de Bayern de Munique para Londres, onde a equipe enfrenta o Arsenal, no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, ele tomou um verdadeiro banho ao derrubar um copo de café.

Além de sujar todo o seu elegante terno, Hummels ainda deve ter ficado com pequenas queimadoras no corpo, já que a bebida costuma ser bastante quente. Para aumentar ainda mais o seu azar, a cena aconteceu na frente das câmeras do clube, que filmava o embarque dos jogadores antes da decisão da vaga para as quartas de final. Na primeira partida, o time de Munique venceu por 5 a 1 e tem grande vantagem para o jogo desta terça-feira em Londres.