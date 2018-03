Mayweather diz que pode convencer CR7 a encerrar carreira em time inglês

Parece que Floyd Mayweather aposta muito em sua amizade com o craque Cristiano Ronaldo. Neste segunda-feira o pugilista afirmou que pode convencer o jogador do Real Madrid a encerrar sua carreira no Newcastle.

Em entrevista o jornal britânico Star, Mayweather falou sobre os seus planos de investir no clube inglês e citou a atração pela vida noturna da cidade. "Se investisse, poderia voltar às festas em Newcastle, adoro a cidade. Nunca encontrei outra no mundo que goste tanto de festa", conta.

E os argumentos não param por aí, o lutador ainda ressalta sua amizade com Cristiano Ronaldo: "Futebol pode não ser o meu jogo, mas tenho contatos em todo o lado. Cristiano Ronaldo é um amigo de há muitos anos, assim que poderia conseguir que terminasse a carreira no Newcastle."

Apesar de falar sobre o craque português e a badalação da cidade, Mayweather diz que pensa sério no investimento, "O Newcastle me encanta. Conheci alguns dos jogadores no ano passado e são bons rapazes. Estou sempre aberto a novas oportunidades de negócio e adoro todo o tipo de desportos, mas invisto com a cabeça e não com o coração", afirma.