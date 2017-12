O jovem meia-atacante francês Kylian Mbappé, reforço do Paris Saint-Germain no último dia de janela de transferências do futebol francês, garantiu, em entrevista veiculada neste domingo, 3, que ser companheiro de Neymar foi um dos motivos de ter aceitado deixar o Monaco.

"Jogar com Neymar é algo realmente extraordinário. Todos sabemos que jogador ele é. O PSG já me interessava, mas ter Neymar, certamente, que foi um empurrão", disse o jogador de 18 anos, no programa "Téléfoot", da emissora francesa TF1.

Contratado por empréstimo junto ao Monaco, com cláusula de compra de 180 milhões de euros (R$ 670 milhões), Mbappé revelou desejo "fazer história em sua cidade".

"Os grandes jogadores fizeram história em seus países assim como nos seus clubes ou seleções. Deixar a França seria como ir embora como um jogador promissor que completou alguns meses no mais alto nível", excplicou.

"O que eu desejo é realmente fazer história na minha cidade. O PSG é, sem dúvida, o projeto que me permitiria seguir minha evolução jogando", declarou o jovem, que foi especulado em diversos grandes clubes no último verão europeu.

Seguindo o discurso de Nasser Al-Khelaifi, catariano dono do clube, e também de toda a diretoria do clube, o atacante confirmou que o maior objetivo é conquistar a Liga dos Campeões. "Quando você chega a um clube como esse, que aspira ser o melhor do mundo, tem a ambição de ganhar tudo. A Liga dos Campeões faz parte de todas essas competições, dessa forma, vamos jogá-la para conseguir vencê-la", afirmou. / EFE E AFP