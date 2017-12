Mbappé muda cabelo no aniversário e Neymar brinca: 'De Michelangelo a Belo'

Um dos principais jovens jogadores do futebol francês e mundial, Kylian Mbappé completa 19 anos nesta quarta-feira, 20. Para celebrar o aniversário, o atacante do Paris Saint-Germain apareceu com um visual novo no clube.

Em um vídeo gravado e publicado por Neymar em sua conta no Instagram, Mbappé exibiu o cabelo descolorido. O garoto parece envergonhado, mas não titubeia em mostrar o penteado.

No post, Neymar ainda brincou que Mbappé deixou de ser sósia de Michelangelo, do desenho animado "As Tartarugas Ninjas", e agora é idêntico ao cantor de pagode Belo.

Um dia antes do aniversário de Mbappé, a revista France Football publicou uma entrevista com o garoto, na qual ele afirma que Neymar foi um dos principais motivos que o fizeram aceitar a proposta do Paris Saint-Germain. Segundo ele, o brasileiro "não parava de mandar mensagens" perguntando sobre as negociações com o Monaco.

Além disso, Mbappé contou que Neymar o recebeu muito bem no clube, o que o deu confiança para jogar. "Assim que cheguei finalmente, ele fez tudo para que eu me sentisse tranquilo. No campo, ele sempre olha para mim e me passa a bola com frequência. Quando um jogador de recepciona assim, obviamente te ajuda se adaptar ao vestiário", declarou.