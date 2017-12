Mbappé diz ao canal do PSG: 'Neymar é como um irmão mais velho para mim'

Se Neymar e Edinson Cavani têm se estranhado um pouco (lembre aqui, aqui e aqui), Kylian Mbappé leva bem a relação com os dois jogadores. Em entrevista ao canal oficial do Paris Saint-Germain na internet, publicada nesta quinta-feira, 25, o garoto de 18 anos exaltou ambos os seus companheiros.

Sobre Neymar, o jovem francês o considerou como seu "irmão mais velho". "Ele me colocou embaixo de suas asas e é como um irmão mais velho para mim. É ótimo ter alguém assim, que te ajuda diariamente. E ele é realmente um jogador de futebol incrível que vai ajudar muito o Paris Saint-Germain", declarou Mbappé.

Já acerca de Cavani, o camisa 29 do PSG afirmou que ele é "o melhor atacante do mundo" e que, para jogadores como ele próprio e Neymnar, o uruguaio "é o encaixe perfeito para atuar conosco". "Ele é frio, sempre buscando nos dar opções, tem uma finalização impressionante e um instinto para marcar gols", analisou o garoto.

"Ele não está tão longe assim de se tornar o maior artilheiro da história do clube. Podemos ajudá-lo a bater esse recorde ainda nessa temporada, porque é realmente um ótimo cara e um dos melhores atacantes do mundo", completou.

Atualmente, Cavani é o segundo jogador com mais gols na história do PSG, com 143 gols, somente 13 gols do líder, Zlatan Ibrahimovic, com 156.