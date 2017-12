Mbappé diz que Neymar o chamou ao PSG: 'Não parava de mandar mensagens'

Depois de Neymar, Kylian Mbappé foi a principal aquisição do Paris Saint-Germain para a atual temporada. E foi justamente o brasileiro um dos que melhor receberam a promessa francesa no clube.

Em entrevista à revista France Football, publicada nesta terça-feira, 19, o garoto revelou que Neymar o mandava diversas mensagens no celular perguntando sobre o andamento da negociação entre o PSG e o Monaco.

"É diferente com Neymar. Ele imediatamente me colocou embaixo da asa dele. Na verdade, ele esperou por mim", declarou, como citado pela ESPN. "Antes de chegar no fim da janela de transferências, ele não parava de me mandar mensagens. 'Você está chegando aqui?' Eu respondi: 'Calma, estou indo'. No entanto, como demorou o acerto, achei que ele ficou pensado: 'Ele mentiu para mim, não está vindo'."

"Assim que cheguei finalmente, ele fez tudo para que eu me sentisse tranquilo. No campo, ele sempre olha para mim e me passa a bola com frequência. Quando um jogador de recepciona assim, obviamente te ajuda se adaptar ao vestiário", completou Mbappé, que completa 19 anos nesta quarta, 20.

Está não é a primeira vez que Mbappé revela a boa relação com Neymar. Em entrevista ao canal oficial do PSG, em outubro, o jovem afirmou ver o brasileiro "como um irmão mais velho". "Ele me colocou embaixo de suas asas e é como um irmão mais velho para mim. É ótimo ter alguém assim, que te ajuda diariamente."

Em setembro, ao programa "Téléfoot", da emissora francesa TF1, Mbappé confessou que a ida de Neymar foi o estímulo que faltava para que aceitasse a proposta do Paris Saint-Germain. "Jogar com Neymar é algo realmente extraordinário. Todos sabemos que jogador ele é. O PSG já me interessava, mas ter Neymar, certamente, que foi um empurrão", disse.