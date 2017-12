McDonald's se junta aos internautas e também lamenta ausência do McItália

Além de não poder buscar o pentacampeonato, de Buffon jogar seu sexto Mundial seguido e de o torneio perder uma camisa muito pesada, a ausência da Itália na Copa do Mundo também será lamentada pelos brasileiros por um motivo nobre.

A cada quatro anos, o McDonald's adiciona ao seu cardápio lanches para homenagear as principais seleções que disputam a Copa. Poranto, sem a Azzurra, o McItália só poderá ser saboreado em 2022, se (assim esperamos) o país se garantir no Mundial do Catar.

+ Itália fica fora da Copa; redes sociais se dividem entre decepção e espanto

+ Após amistoso da seleção, Neymar e Demi Lovato se encontram novamente

+ Siga o Fera no Twitter

Depois da lamentação geral na internet, até o próprio McDonald's se mostrou chateado com a baixa. Em suas redes sociais, no entanto, a rede de fast food deixou a incógnita de que o lanche talvez se mantenha no cardápio em 2018.

E olha que o McItália era um dos melhores desses lanches temáticos. Tanto em 2010, como em 2014, o lanche era feito com pão especial, polpettone, peperoni, queijo ralado e molho de tomate com manjericão.

#McItália. Um sabor que vai deixar saudades. Mas quem sabe a gente não dá mais uma chance para esse campeão em 2018? ❤ Publicado por McDonald's em Terça-feira, 14 de novembro de 2017

Cancelem a Copa. Sem McItália não dá. O McSuécia não deve ter o mesmo carisma. https://t.co/p8jQUm6uUp — Daniel Batista (@dbatista31) 14 de novembro de 2017

A COPA DA RUSSIA JA COMEÇOU SENDO A PIOR! - Sem Holanda - Sem Italia - Sem McItalia - Sem Robben e Buffon no album de figurinha Saudades Copa 2014 Saudades "OEEA" Saudades 7x1 Saudades Costa Rica mitando VOLTA COPA 2014 POR FAVOR!! #BemAmigos — Lucca Torres (@lukatorres) 14 de novembro de 2017

Preocupada com: ( ) eleições de 2018 ( ) PEC sobre deslegalização do aborto em casos de estupro (x) possibilidade de não ter mcItalia no ano que vem — Guima (@CarolineGuima) 14 de novembro de 2017

O que vai ser da gente sem o McItália no ano que vem? — Bruno (@brunoomqs) 14 de novembro de 2017

Com a não classificação da Itália para a Copa de 2018, já são duas perdas terríveis entre os favoritos da Copa. O McItália e o McEUA. — Warley Oder (@WarleyOder) 14 de novembro de 2017

Nós perdemos junto com a Itália pq ano que vem não vai ter McItalia e era o melhor lanche. — Pietra Possamai (@pipithekinky) 13 de novembro de 2017